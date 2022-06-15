中央銀行公布2021年底國際投資部位，我對外資產總額增至2兆7,183.1億美元，對外負債增至1兆3,076.1億美元，淨資產部位1兆4,107億美元，三項均創歷史新高，且續為全球第五大淨債權國，央行官員分析，主要因去年全球股市上漲17％，台股更飆高23.7％的結果。

根據央行統計，去年底我國對外資產總額2兆7,183.1億美元，年增1,996.7億美元或7.9％，主要是國內保險公司增持國外債券及投資國外股價上揚。對外負債1兆3,076.1億美元，年增1,867.5億美元或16.7％，同樣因為外資所持台股價格上揚所致。因對外資產高於負債，二相互抵後，國際投資的淨資產部位達1兆4,107億美元，年增129.2億美元或0.9％。

央行官員說明，國際投資部位的對外資產及對外負債增額，除國際收支交易外，去年更大的變動因素是價格。統計顯示，去年全球股市平均漲幅17％，美股道瓊指數大漲18.7％，那斯達克指數上揚21.4％，英國股市走高14.3％，星加坡股市上揚9.8％，台股更飆高23.7％，使我國際投資部位再明顯增加。

國際投資部位是一國央行、銀行部門、政府部門、民間部門對外持有金融資產與負債的存量統計。主要淨債權國除台灣外，前四名國家或地區依序為日本3兆6,397億美元、德國2兆7,644億美元、香港2兆1,255億美元、大陸1兆9,833億美元。淨負債前五名國家，除美國外依序是英國9,958億美元、法國9,699億美元、西班牙9,558億美元、愛爾蘭6,632億美元。