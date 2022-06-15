信邦（3023）5月營收24.9億元，月增1％、年增15％，大陸蘇州與昆山之供應商於5月陸續復工，並及時補上面臨短缺的原料，故信邦5月產線維持正常生產，隨第三季消費性產品進入旺季，投顧研究機構將目標價上調到305元，給予「買進」投資評等。

放眼第三季為消費性產品旺季，智慧機出貨季增16％，且電動自行車客戶Vanmoof之2022年新車S5、A5已於4月發表，主要升級電動馬達、新增LED光環（顯示電量、檔位），預估第三季電動自行車出貨量可達30,000輛，較第二季的約10,000萬輛增加，帶動第三季營收季增5％。

連接線束主要原物料的銅與PVC，第二季報價下滑約13％、8％。法人研究中心預測，銅價下半年將維持每公噸9,000～9,500美元區間，PVC價格下半年走勢亦將持平，物料價格再漲不易，因而上調2022、2023年毛利率預期。

另外，中美推動碳中和政策，預估2022、2023年全球風電新增裝置量各年增8％與15％，太陽能新創客戶Enphase今、明年營收成長50％與25％，優於產業平均，推動綠能產品年成長。