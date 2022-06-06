振樺電(8114)周一股東會後，舉行媒體說明會，董座陳茂強更誓言，全球POS第三大寶座，然上海封控衝擊料況預計對五月營收影響最大，不過第二季營運仍看法不差，且本季沒出貨也會遞延至第三季，訂單能見度滿到九月，振樺電第三季營運有信心比第二季好。

振樺電提到，比特幣ATM有望接到第一大或是大二大營運商訂單，甚至前兩大全拿，訂單規模強勁，預計不久後就會有結果揭曉。而POS目前跟策略夥伴聯想(Lenovo)合作裝置即服務DaaS(Device as a Service)，採租賃的方式拓展美國市場，預計未來也會有不錯結果。董座陳茂強更誓言，全球POS第三大寶座。

KIOSK方面，北歐去年拿到三千萬歐元訂單，將會陸續出貨，公司也表示充電樁成長將會很大，而公司也拿到歐盟總部、飯店、戲院等自助購票系統訂單，今年會逐步出貨，預計第四季至明年將逐漸見到成效。

振樺電也指出，公司在全球各地市占皆名列前茅，但西歐占有率不夠高，將會是未來的著墨之一。

振樺電表示，集團監控物料、原物料價格，公司轉嫁能力也相對好，毛利率短期受到產品組合影響，出貨順暢後，將助益毛利。長短料問題，預計第三季會好一些，上海封控衝擊料況預計對五月營收影響最大，六月可能仍有餘波，但第二季營運看起來仍不錯，若沒出貨也會遞延至第三季，目前訂單能見度達九月，第三季有信心比第二季好，下半年缺料問題緩解，今年可望較去年審慎樂觀，不過仍需看出貨順暢與否。