EV Sales最新統計的數據顯示，4月份，比亞迪以近10.6萬輛的銷量再次創下月度銷量新紀錄，拿下全球新能源車銷量冠軍。比亞迪在全球新能源車市場市占率近20％左右，特斯拉雖然排名第二，但4月銷量不及比亞迪的一半，僅達4萬輛。

與此同時，比亞迪的市值創新高。全球最新車企市值排行榜顯示，比亞迪市值反超大眾集團，總市值達到1,219億美元，排名第三，而大眾集團的市值為1,170億美元，排在第四名。值得注意的是，比亞迪是市值排名前十榜單中唯一的一家中國車企，市值超過了人民幣（下同）9,000億元，距離「兆元」市值僅有一步之遙。

比亞迪在去年有些月份就曾超過特斯拉，這是由於特斯拉產能受限而表現不穩定。汽車行業分析師張翔認為，一是比亞迪與特斯拉的定位不同，比亞迪的平均價格比特斯拉低，同時比亞迪的價格覆蓋面更廣，部分車型價格在10萬元上下。

二是比亞迪知名度不斷提升，同時混動車型迎來快速發展，比亞迪在插混領域積累較深，銷量大幅上漲。此外，比亞迪正在加快擴充產品線，上榜的比亞迪海豚就是近期推出的新產品。