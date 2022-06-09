特斯拉(Tesla)周四晚間將在上海舉辦線上人才招募活動，並且新增加24個職缺的招募。而弔詭的是，創辦人馬斯克(Elon Musk)在上周還一度威脅要砍去職位，認為公司在幾個領域「人員過多」。

特斯拉預定晚間7點召開線上活動，將為「智慧製造」招聘新員工。特斯拉目前在中國有開放224個職缺，主要是經理人和工程師類別，其中24個為今日周四新增加。

新徵聘的職務主要是投入於監督被稱為Giga Press的6000噸壓鑄機的營運。

特斯拉會定期在中國舉辦線上徵才活動。特斯拉去年在中國的營收翻倍，並且貢獻了公司整體營收的4分之1。

該明星電動車廠在上海的工廠主要製造Model3和ModelY，用於中國市場需要和出口，並且去年產量占特斯拉整體的逾半數，特斯拉還計畫擴建上海廠。

然而上海市近期的封城和實施清零政策，讓特斯拉吃足苦頭。上海不僅為汽車工業生產重地，更為汽車銷售的重點地區。在上海封城兩個月中，特斯拉停工22天，隨後仍難以恢復全面的復工。

馬斯克在上周五發給員工信，稱對經濟的感覺超級糟糕，公司將裁員10%，因為許多領域人手過多。然而他在上周六收回了該信，稱未來12個月總員工人數將增加，但沒有提到是否主要為中國員工人數的增加。