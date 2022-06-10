台中市為協助青年學子順利接軌就業，勞工局今年6月推出 「中市青年求職季 穩定就業Follow Me」系列徵才，邀請台積電、巨大機械、李方酒店等超過80家廠商，共辦理25場次徵才、提供近5200個優質職缺；青年穩定就業後更可領取最高3.5萬元獎勵金。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

11日在中科管理局一樓登場的「迎向科技薪時代」聯合徵才活動，採實體與視訊雙軌併行，共計1898個職缺，薪資超過4萬元的就超過1000個，還有大廠合盈光電釋出月薪高達9萬元的主管職缺求才。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府勞工局今年6月推出「中市青年求職季 穩定就業Follow Me」系列徵才活動，提供25場次、近5200個優質職缺，青年就業最高可領3.5萬元獎勵金；11日率先登場的「迎向科技薪時代」聯合徵才，積極邀請台積電、矽品和先進光電等大廠，其中合盈光電釋出的主管職缺薪資更高達9萬元，盼能網羅中部優秀人才。

勞工局長張大春表示，「青秀樂台中」以建構友善就業環境為目標，提供青年一站式就業服務，6月份續推「中市青年求職季」系列徵才，邀請台積電、巨大機械、李方酒店等超過80家廠商參加，辦理25場次徵才、提供近5200個優質職缺。

張大春說明，凡設籍台中市、29歲以下青年均可報名，穩定就業滿14日、1個月、3個月、6個月，都可再請領獎勵金，最高可領滿6個月、總計3萬5000元獎金，呼籲青年朋友返鄉就業、根留台中。

張大春指出，這個月共舉辦25場實體與視訊雙軌併行的徵才活動，除開發應屆畢業生職缺，更積極邀請全球最大半導體代工廠「護國神山」台積電、尖端製程設備大廠「旭東機械」及精密滾珠龍頭「天工精密」等廠商，提供在學青年近1200個實習及工讀職缺，協助應屆畢業生及在學青年順利就業。

台中市就業服務處表示，11日將於中科管理局辦理「迎向科技薪時代」聯合徵才活動，邀請26家廠商，提供近1900個職缺；25日辦理「光電視訊就業博覽會」，邀請32家廠商，提供逾2500個職缺。

就服處說明，明天上午10時至12時及下午1時30分至3時30分，分2場次在中科管理局1樓舉辦聯合徵才，邀請台積電、矽品精密及先進光電等大廠參與，共計26家中科廠商、提供1898個職缺，薪資在4萬元以上的職缺，就超過1000個！其中，合盈光電更釋出薪資9萬元以上的主管職缺；還有過半不限學、經歷的工作，歡迎求職民眾把握機會、踴躍參與。詳情可電洽台中市就業服務處04-22289111轉36100，將由專人提供服務。