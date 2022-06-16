今年共計8場「台東最美星空音樂會」將從7月底陸續登場。（莊哲權攝）

今年共計8場「台東最美星空音樂會」將從7月底陸續登場。（莊哲權攝）

台東縣政府今天公布「2022台東最美星空」音樂會8個場次的資訊及卡司陣容，縣長饒慶鈴表示，縣府會持續以環保永續的方式行銷台東的美，邀請大家來台東享受最天然無光害的浪漫夜空。

台東縣政府表示，今年共8場最美星空音樂會，分別為7月30日台東市舊站特區、 8月6日大武鄉尚武濱海公園、8月13日海端鄉布農族文化館、8月20日綠島鄉人權紀念公園、9月3日卑南鄉杉原海水浴場、9月10日關山鎮關山親水公園、9月17日延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區及9月24日長濱鄉八仙洞遊憩區。

卡司陣容有2021金曲新人獎得主的新人壞特、國際級表演藝術團隊十鼓擊樂團、多次獲國際金獎的希望兒童合唱團、人氣創作歌手李友廷與聲林之王歌手吱吱郭芝吟、靈魂歌姬家家與新生代創作女歌手琳誼Ring、NSO國家交響樂團、金曲歌手桑梅絹、三金大提琴演奏家范宗沛與豎琴獵人李哲音。

縣長饒慶鈴表示，今年最美星空以「與地球永續High Five！」為主軸，宣告今年升級的永續行動，而對縣府來說，拿到ISO國際認證的證書就是一種肯定，永續行動得到參與者認同。

縣府交觀處提到，今年最美星空音樂會在活動執行上，持續實踐ESG各個目標，也延續歷年促進「地方發展」、「文化平權」的精神指標，走入鄉鎮舉辦8場音樂會，每場皆邀請在地團體展現當地文化。

除了堅強的卡司陣容，今年更邀請李昫岱博士帶來星空導覽特別場，讓對音樂會意猶未盡的民眾可以留在現地聆聽專業星象解說。音樂會現場將導入環境保護相關措施，包含觀星禮儀與光害教育、全場域低光害照明。

另外，秉持永續精神與推廣的理念，融合1％ For The Planet地球稅理念，特別企畫推出「永續倡議」行動，今年各場次「台東最美星空音樂會」，只要有1位參與者踏入活動場域，就能為世界上的環保非營利組織累積5元的地球稅。