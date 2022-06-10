彰基風暴狂燒，10日早上院方發聲明指控遭解職的前副院長陳堯俐沒報備，就多次赴陸做移植手術，違反醫學倫理，對此陳堯俐反駁完全就是院長陳穆寬一如即往的抹黑手段，更大爆選舉黑幕，表示自己與陳穆寬是院內唯二的部定教授，因此不斷遭抹黑打壓，對此彰基晚間也做出回應。

肝臟移植權威陳堯俐10日下午澄清從未赴陸動手術，他表示自己從未取得在中國大陸手術許可，也未辦理醫療合作支援申請，若被查到在中國大陸罰則相當高，且在台灣的醫師執照也會被撤銷，永遠不得行醫，根本不會去冒這個風險，但陳穆寬仍不斷用此事持續抹黑、抹紅，甚至在10多年前用此事將他送到衛生機關裁處，幸虧後來證實清白，不予懲處。

彰基晚間也再度發出聲明稿反駁陳堯俐的指控。(圖／彰化縣媒體記者協會)

陳堯俐更指出，自己並不想跟陳穆寬爭院長，但由於他們是彰基唯二的部定教授，因此每逢選舉，陳穆寬都會拿此事來攻擊他，完全就是陳穆寬一直以來「張冠李戴、潑髒水、抹黑」的手法，2018年陳穆寬就任院長後，這種白色恐怖氛圍更加嚴重。

陳堯俐表示，原本過去一年可以做60場以上換肝手術，如今只剩6、7個，實在無法忍受，而原定自己離開彰基轉任台中中山醫院或台中榮總，沒想到陳穆寬竟還親自打電話到中榮「關切」，實在有夠榮幸。

彰基公關室晚間則對此做出回應，要求陳堯俐出示不予懲處的相關文件自清，強調當年陳穆寬也並非院長，僅是耳鼻喉暨頭頸科主任，不可能介入此事。

彰基公關室指出，近年來換肝手術僅有疫情嚴峻的去年5月與今年2、3月較為減少，整體來說並無顯著減少，且除了陳穆寬院長與陳堯俐外，還有其他權威級醫師，並非如陳堯俐所說的僅有兩名部定教授，更澄清院長絕無致電中榮「關切」，希望紛爭及早落幕，回歸醫療與防疫。