民進黨年底縣市長選舉提名徵詢再度啟動，有意爭取台北市長提名的無任所大使林佳龍，被問到若雙北提名都是英系的陳時中及羅致政，會不會派系太單一？林表示，這都是假設性的問題，進入具體人選評估後，一定能夠以勝選為目標，團結民進黨，感動人民，希望用正向態度看待人選的討論。

至於正國會市議員參選人卓冠廷昨點名新系的屏東縣長潘孟安、正國會的基隆市長林右昌可轉戰新北，遭立委楊曜發文諷刺：「林佳龍要的，就搶；林佳龍不要的，就塞給政敵」；林佳龍表示，這是「個人意見」，可以理解參選議員的小雞希望有母雞帶領，期盼做好防疫工作同時，也能同步推動民主選舉。

他也強調，這也是為什麼很多人會關心、甚至有一點焦慮，特別是參選的「小雞」議員們很希望有母雞帶領，他們的心情可以體會，畢竟還是要經過黨內提名程序，除了大家發揮創意提優秀人才，在地也有不錯人選，應該納入考慮。

林佳龍今天參訪「台北方舟」台北區塊鏈創新育成基地前受訪時表示，週六會召開選對會，但是還沒有議程，民進黨能夠參選的人才很多，希望能如期在7月17日全代會之前產生人選。

至於媒體日前公布民調，民進黨若派出陳時中參選，國民黨立委蔣萬安支持度奪冠，副市長黃珊珊第二，陳時中支持度名列第三，但若民進黨派林佳龍參選，黃珊珊支持度變成第一。

林佳龍表示，受到疫情影響，民進黨在台北支持度大幅掉落，不過，台北市有一半是「政策選民」，但相信整合好提出人選，一定能在基本盤之上爭取到中間選民、政見選民的支持，這也是為什麼他希望引導不要流於負面選舉，只要提出願景，選民會為了城市發展選出最好的人才；選舉只有到最後一天投票才會知道結果。