極地超級馬拉松好手林義傑經營的2家智財顧問公司，遭檢舉涉嫌與影視業者合作，以釣魚手法吸引民眾下載盜版影片再興訟，因非法包攬訴訟事務，8日被台北地檢署約談搜索到案，訊後20萬元交保。資深媒體人彭文正評論林義傑事件，直言北檢「是非不分」，許多網友也認為，「民進黨站在人民的對立面，誰敢說出事實就要修理誰給所有人看，需要團結一致來下架」。

檢警接獲檢舉，指林義傑及其旗下員工均無律師資格，涉嫌與影視公司合作，自國外取得尚未在台灣公開播映的電影授權，以BT軟體上傳電影的下載種子釣魚，待網友下載盜版影音後，便回溯下載者IP向檢警提告，或從被告支付的和解金中，抽取若干比例的金額作為報酬，數月以來，全台各地檢署已獲悉該公司提告逾500件。

檢警認為林義傑等人涉嫌意圖營利，均無律師資格卻涉嫌代替影視公司提告，有包攬訴訟的犯意，8日發動偵查行動，帶回林義傑及2家公司代表人許仁泰、邱姓職員3人，檢察官訊後，依違反《律師法》及《刑法》包攬他人訴訟罪，諭令林義傑20萬元交保、許仁泰10萬元交保、邱男6萬元交保，外界則將林義傑冠上「著作權蟑螂」稱號。

彭文正日前在節目《政經關不了》指出，林義傑在批評疫情後，1周內遭到「查水表」，更引來一批民進黨的大內宣，彭文正痛批檢警：「知道什麼叫著作權蟑螂嗎？」他直言：「如果今天著作權蟑螂是設局讓沒有侵害著作權的人被冤枉，這叫秦檜；但如果這個人侵害別人的權利，只是被別人設局抓到了，你有什麼權利大聲說別人是蟑螂呢？」彭更喊話要嚴格譴責台北地檢署，「不去抓網路老鼠，卻去把抓網路老鼠的人標籤成蟑螂，這是完全是非不分」。

許多網友看完後，灌爆留言區表示「惡魔當道，人民不能說真話」、「這個政府簡直就是在擺爛！沒關心過自己的百姓」、「要會有報應，下架民進黨」、「只有用選票，讓民進黨在野，才能撥亂反正」、「真的需要團結一致來下架民進黨」、「真希望，台灣沒有今日的民進黨」。