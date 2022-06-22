【政新鮮】國民黨高雄派柯志恩戰陳其邁？ 在地議員曝她3優點：市民會給機會｜

國民黨高雄市長人選呼之欲出！黨中央屬意智庫執行長柯志恩參選高雄，消息曝光後引發外界關注。高雄市議員陳美雅昨(21日)受訪時列舉柯志恩的三個優點，讓選民會想支持她。

針對高雄市長人選，陳美雅表示，不論他是哪一位，我都認為只要是有能力、有辦法為高雄擘畫願景、帶給市民一個幸福未來人選，樂見其成。但她也說，說真的，地方上對於市長人選產生過程有些聲音，在整個選戰開始之後，這是黨中央必須立刻加以修復的，讓大家充分理解所推出的候選人是值得大家支持的。

至於先前傳出的人選，陳美雅分析，不論是前衛生署長楊志良、孫文學校總校長張亞中，都非常優秀，但是如果在推出人選過程，究竟黨中央的標準為何，也要跟有意參選的人做充分溝通，把不同聲音做整合，只有團結才有辦法勝選。

至於目前浮上檯面的高雄市長可能人選是柯志恩，陳美雅認為，她個人形象清新且是學者出身，應該是有擘畫、規劃願景這樣的一個能力，再加上口條也非常清晰，如果她只要說展現決心，高雄市民是會願意展開雙手給予機會。