民進黨已提名台南市長黃偉哲參選連任，多位黨籍市議員提名人也紛紛掛起與黃偉哲合照的看板，希望拉抬選情、爭取綠營選民的支持。不過，南區、安平區議員呂維胤卻獨樹一格，率先高掛與副總統賴清德的合照看板，希望藉由賴在台南的高人氣，打贏年底的選戰。

被視為賴清德子弟兵的呂維胤，近日在南區中華南路二段、大成路及灣裡路上，立起與賴清德的合照，主打「信賴台灣」的訴求，但呂維胤仍有部分看板與黃偉哲合照。

民進黨同選區的議員提名人林依婷認為，民進黨已經提名黃偉哲參選市長連任，加上黃市長任內的政績也有目共睹，相信這隻「母雞」很強壯，她不了解呂維胤的用意，但她會掛與黃市長的合照看板。

呂維胤則指出，賴清德擔任台南市長時，端出多項台南百年建設，包括推動台南捷運及鐵路地下化交通建設、5大文化園區旗艦計畫、市立美術館、亞太國際棒球訓練中心、台南市立圖書館總館、立體停車場、黃金船屋等指標建設，大規模整治30條水系、修築堤防285公里及提升下水道汙水管接管率等治水建設，替大台南打下優質的發展基礎，也因此在2014年市長大選時獲得高達近7成3的得票率，深受市民的肯定。

呂維胤還說，賴清德不僅對台南有積極正面的影響力，其正氣凜然的形象，更能團結所有信賴台灣的力量，提醒國人即使在大陸不斷文武恫嚇的情況下，也要堅持信念、心懷勇氣，用積極的心態，相信台灣的未來，全力爭取選民的支持。

不過，呂維胤也強調，黨提名的議員參選人，通常都會與市長提名人聯合競選，等未來黃偉哲有新的選舉照片後，將再更換新的合照看板。