副總統賴清德因椎間盤突出壓迫神經26日在台北榮總進行手術，他昨天出院後，今天上午首次出席活動，行動如常，他感謝醫療團隊的細心照顧，以及社會大眾對他的關心，也提醒大家在生活和工作上，要注意正確的姿勢，常保身體的健康。

賴清德是在25日晚間出現下背疼痛，經檢查發現為左側腰椎第五節／薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫，26日下午1點半在北榮由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術。

昨天下午才出院的賴清德今天安排兩個活動行程，他上午10點首度現身出席在台北喜來登大飯店舉行的「台北東南扶輪社例會」，並接受媒體聯訪。

賴清德表示，他手術順利恢復得也很好，非常感謝台北榮民總醫院院長陳威明、神經外科黃文成主任及團隊的細心照顧。也非常感謝社會大眾對他的關心，也敬請大家在生活、工作上能注意正確的姿勢，常保身體的健康。

媒體詢問立委林俊憲之前稱賴清德在四項公投宣講時，就曾忍著痛跑行程，賴清德則說，之前的不舒服應該是肌肉，這次是椎間盤突出壓迫到神經，程度上還是有些不同。