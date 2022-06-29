1名27歲從事視覺設計的年輕女子，因長時間低頭繪圖，去年開始感覺到肩頸痠痛，甚至偶爾會出現手部麻痺，「筆都拿不穩」，經轉診至醫院安排核磁共振，赫然發現竟是脊髓空洞症，雖然還未嚴重到必須開刀手術治療，但醫師仍建議後續必須定期追蹤，同時務必要減少低頭時間，以及維持正常姿態，以免症狀持續惡化。

●女子長時間低頭畫稿 姿勢不當成病因

患者到門診時自述，從大學開始便習慣低頭畫設計稿，常每天工作7、8個小時以上，去年初開始出現肩頸痠痛、後腦杓很緊等症狀，原以為是工作太累，沒想到休息幾天，後續仍偶爾出現手麻情形，驚覺不對勁趕緊就醫檢查。

針對病人的情況，亞洲大學附屬醫院副院長、神經外科主任林志隆說明，患者這6、7年來姿勢不當，頸椎長期承受壓力，經核磁共振檢查後，發現已經出現脊髓空洞症的前兆，脊髓內滲入不少液體，幸好發現得早，空洞的情況相當輕微，評估後無須開刀引流，但後續除了改正姿勢，也要定期追蹤觀察空洞的發展情狀。

●低頭族易有頸椎發炎等症狀 釀成脊髓空洞症很少見

林志隆表示，脊髓空洞症是指脊髓中因為積水而造成空腔，由於脊髓積水會壓迫神經，因而引起諸多不適症狀，其中先天性成因多與小腦扁桃體下疝畸形及裂脊有密切關係，後天成因則與腫瘤、腦膜炎、脊髓炎以及脊椎創傷等有關連。

林志隆指出，低頭族引發脊髓空洞症的情況並不常見，一般來說，長期低頭會使得脊椎在不正常受力之下，造成頸椎發炎、退化，衍生骨刺、肌肉痠痛等後遺症，但此病的病程進展緩慢，一開始沒有太明顯的病徵，初期可能只感受到頸部不適以及上肢麻痺，很容易會被認為是頸椎退化。

脊髓空洞症到了中後期，林志隆坦言，可能會出現四肢、頭、頸、肩部疼痛、無力等加劇症狀，甚至會有溫度改變的感覺，嚴重者會造成頸段以及胸段的神經損害，導致終生行動受到限制，因此若患者出現劇痛、四肢嚴重無力，都必須立刻開刀。

林志隆提醒民眾，3C科技時代越來越多低頭族，若是發現脖子疼痛、手麻等症狀久久未癒，而且範圍有變大的現象，則要注意是否有其他脊椎或神經方面的問題，務必盡快就醫檢查。