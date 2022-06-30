32歲許先生因工作關係，需要長時間用電腦，但卻常常工作到一半，正全神貫注時就突然大量流淚，非常困擾，於是前往台北慈濟醫院就診。在台北慈濟醫院眼科部醫師何旻潔檢查後，發現病人眼球表面淚膜層薄，而且角膜還有些破皮，診斷為「乾眼症」，於是開立人工淚液並衛教正確用眼方式後，許先生流淚情況已明顯改善。

●乾眼症好發於長者 年輕族群患病率也出現增加趨勢

眼睛的淚膜由內而外可分成３層，分別是讓淚水均勻分布在眼球表面的「黏液層」，有免疫球蛋白並且可以提供眼球表面養分的「水層」，以及包覆水層，讓淚水不至於太快蒸發的「油脂層」。這３層只要其中１層過多、過少都會使淚液不平衡，出現乾眼症狀，常見於年長者、更年期荷爾蒙改變的女性、眼瞼內翻或外翻者、服用藥物者（如青光眼用藥、抗憂鬱藥）或患有免疫疾病的病人。

何旻潔指出，過往50歲以上患者發生乾眼症的機率約15%，65歲以上患者則是30至40%，然而，近年來因為民眾生活習慣改變，長時間配戴隱形眼鏡、使用3C產品、冬夏二季長時間在冷暖氣房、使用除濕機等生活方式，大幅增加了20到45歲年輕族群罹患乾眼症的機率。

●乾眼症不只有眼睛乾燥 流眼淚也是警訊

台北慈濟醫院說明，「眨眼」這個動作可以均勻地混合油脂層、水層和黏液層，並將淚水分布在眼球表面，而人在自然情況下的眨眼頻率，1分鐘約10到15次，專注時會只剩下5到6次，淚水潤滑眼球表面的頻率不夠，自然就有乾眼情形。而乾眼症的症狀不是只有乾燥而已，少數患者會以「流眼淚」來表現。

何旻潔表示，「要是眼睛乾到角膜受損，產生異物不適感，眼睛就會因刺激而產生反射性的淚水分泌，這種情況常發生在用眼過度，環境太乾燥的情況下。」針對求診患者，醫師會先透過眼尾放淚液測試紙片、螢光染劑來檢視淚水量和淚膜裂解時間，若確定為乾眼症，則會視嚴重情況開立人工淚液、凝膠、淚膏或輕微類固醇使用，要是效果不佳或合併有免疫疾病，則會合併使用免疫抑制劑或以自體血清治療，亦可選擇淚管栓或脈衝光等新式治療。

●民眾記住這4招 保持眼睛濕潤又明亮

現在氣候已漸趨炎熱，冷氣是民眾夏天必需品之一，但也是罹患乾眼症的危險因素，因此何旻潔教導4招，保持眼睛濕潤明亮。

▸招數1：攝取足夠水量，身處空調環境裡，勿靠近出風口，可放杯水或環境霧化器，增加空氣濕度。

▸招數2：脂腺開口位於眼瞼根部，自行熱敷或輕輕按摩眼瞼周圍，讓其通暢。

▸招數3：隱形眼鏡勿配戴超過8小時。

▸招數4：適時補充含有EPA、DHA及維他命A等保健食品。

最後，何旻潔提醒，人工淚液具補水、補油脂和玻尿酸等保濕成分，對乾眼症狀改善有明確效果，但為了保存加有防腐劑，所以使用次數以1天4到6次為宜，嚴重乾眼的患者可選擇單支、無防腐劑的包裝，以保眼睛舒適。