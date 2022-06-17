本土Omicron疫情燒不停，染疫人數持續增加，不少確診者有咳嗽、流鼻涕、發燒、腹瀉等類似感冒的症狀，但也有部分民眾出現眩暈的狀況。對此，耳鼻喉科權威醫師李宏信表示，由於內耳的前庭神經遭受到病毒破壞，患者因此出現眩暈症狀，只要配合藥物治療即可改善。

●新冠病毒確診者因眩暈死亡？ 醫師給回應

在疫情持續延燒下，5月桃園有1名30多歲男子染疫，居家隔離期間突然眩暈不慎跌倒，送醫後已無心跳，檢警相驗後死因可能為心血管疾病相關。另外，南投1名90多歲女性長者因眩暈跌倒造成頭部外傷，到醫院採檢PCR為陽性，抽血發現有慢性疾病後轉移到負壓隔離病房，但最後仍不幸過世。

近期，許多確診者會出現眩暈的症狀，甚至在康復之後還留有眩暈的後遺症。對此，李宏信醫師指出，新冠病毒會攻擊人體心臟、冠狀動脈等系統，當它侵害到神經系統，患者會有失去嗅覺、吞嚥困難等症狀，確診者還可能出現眩暈等情形，這種病毒性的破壞若及時給予治療，能減少因神經破壞而產生併發式後遺症的機率，並降低影響生命的危害。

●為何會感到眩暈？ 醫：一般眩暈不會致死

究竟人體為何會出現眩暈現象？李宏信醫師說明，眩暈是人類的平衡系統出現問題，像是大腦、腦幹、三半規管、手腳、眼睛、身體都屬平衡系統，任何部位有狀況都可能感受到暈。通常眩暈又分成周邊型和中樞型，周邊型是指耳朵之內耳神經、三半規管的問題；而中樞型則是頭腦、腦幹系統有關。

李宏信醫師提到，一般的眩暈不會致死，可是因病毒引起的眩暈情形，患者多半會合併其他症狀，進而導致死亡機率較高。至於民眾在接種新冠疫苗後，有些人在第3至4天也會有耳鳴、眩暈等症狀，這其實是內耳的神經系統遭病毒破壞，只要透過藥物治療基本上都可以痊癒。

李宏信醫師臨床發現，有些病人在後續治療上，服用2天藥物覺得症狀有所緩解後，就擅自停藥，這是錯誤的想法，畢竟神經受到破壞，只吃短短2天是不可能痊癒，應配合醫師指示，因神經功能之恢復一般都需服藥3至6個月，方能有所改善，故服用整個療程，才可能復原。

●暈是生理現象 而眩暈則是平衡系統出問題

李宏信醫師分析，人體耳朵構造分為外耳、中耳及內耳；內耳包括蝸牛體、三半規管，兩者連接的地方則是前庭神經，三半規管中有淋巴液體，只要身體活動或晃動，神經就會有所感覺，進而調適達到維持平衡的狀況。

李宏信醫師強調，若內耳積水，晃動感覺就會加倍，容易發生眩暈，患者只要抬頭低頭，就會感到天旋地轉。而頭暈每個人都會，只要站立原地打轉5、6圈，就可以感受到暈，因打轉的動作讓內耳跟淋巴液晃動太久或太快所致，這是生理現象。

針對有眩暈症狀的患者，李宏信醫師提醒，一定要及時就醫，並配合治療，也應調整生活步調，盡量讓自己放輕鬆；而飲食方面，避免吃過鹹，含咖啡因飲品要少喝，平常可做一些柔軟的健身操，避免過度搖晃腦部，速度也盡量放慢，眩暈才不會再次襲來。