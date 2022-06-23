全球已有超過40個國家出現猴痘（monkeypox）確診案例。「美聯社」（AP）22日報導，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）表示，男同性戀、雙性戀或其他會與男性發生性行為的男性，特別是會與複數對象發生性行為者，為目前面臨最高感染風險的族群，將開始為其提供疫苗，以避免疫情繼續擴大。

英國衛生安全局在聲明中表示，該機構認為目前面臨最高猴痘感染風險的族群，是會與男性發生性行為的男性，特別是擁有多重伴侶、參與集體性行為等會與複數對象發生性行為者，或出入性行為發生場所的人；而醫師可考慮為該族群接種疫苗。

英國衛生安全局免疫部門主管拉姆齊（Mary Ramsay）表示，希望透過為高風險族群提供疫苗，達到阻斷傳播鏈的效果，讓猴痘疫情獲得控制。

根據報導，到目前為止，英國約800例猴痘確診案例中，有99%為男性，其中大多數是男同性戀、雙性戀或其他會與男性發生性行為的男性；世衛官員兼傳染病專家的海曼（David Heymann）5月曾表示，發生於非洲以外的猴痘疫情，可能是通過西班牙和比利時狂歡活動中的男性間性行為傳播。

不過「美聯社」也強調，科學家已發出警告，稱任何與確診者或其衣物、寢具有密切身體接觸的人，無論性取向為何，都存在被傳染的風險。「路透社」（Reuters）23日指出，目前全球已有超過40個國家出現猴痘確診案例，總病例數超過3000例。