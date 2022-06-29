韓國當局今天說，在獲得積極的臨床數據後，批准由SK生物科學公司（SK Bioscience）生產的第一支國內開發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，供大眾使用。

根據韓國食品醫藥品安全處（Ministry of Food and Drug Safety）的說法，SK生科所生產的SKYCovione疫苗獲准對18歲以上的人施打兩劑，每隔4週注射一次。

SK生科在聲明中說，一項針對4037名成年人的第三期臨床試驗中，SKYCovione疫苗誘導出對新型冠狀病毒SARS-CoV-2母株的中和抗體反應。

目前還不清楚疫苗對Omicron變異株和其他COVID-19變異株的有效性。

疫苗是與美國華盛頓大學（University of Washington）蛋白質設計研究所（Institute for Protein Design）共同開發的，並獲得跨國藥品製造商葛蘭素史克（GlaxoSmithKline,GSK）的支持。

SK生科說，將尋求獲准在其他國家和透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）分發SKYCovione，並讓疫苗列入世界衛生組織（WHO）緊急使用名單。

韓國當局已同意以2000億韓元（約新台幣46億元）購買1000萬劑疫苗的合約，疫苗可以在正常冷藏條件下儲存。韓國當局先前曾表示，預計將在今年下半年推出疫苗。

SK生科說，公司目前正在研究疫苗是否可能用於追加劑注射，並計劃對青少年和兒童進行試驗。