國民黨台南市黨部22日徵召媒體人姚正玉參選下屆台南市第1選區大新營區市議員，原本大力推薦「美女刺客」張宇彤代表國民黨參選的市議員蔡育輝認為，成敗由黨部主委負責，他尊重黨部的決定，但也疑惑為何第11選區南關線不提名？

蔡育輝指出，黨部徵召姚正玉或張宇彤各有優缺點，姚擅長媒體行銷，張則是年輕有朝氣。大新營選區是農業區，他也建議姚正玉要多找些人才，做好準備，未來要拜訪的地方很多，也希望她能夠善用自己的專長，找出對手的缺點，並多站路邊、多到菜市場拜訪，如此要勝選並非沒有機會。

蔡育輝還說，他已經盡了為國民黨儲備人才的責任，只是讓他比較疑惑的是，為何國民黨在南關線沒有半個人要去那裡選？黨部主委為何不讓他們其中一人到南關線參選？這樣的話，如何能過半？

據了解，台南市第11選區南關線有仁德、歸仁、關廟、龍崎等4區，應選5席議員，包括1席婦女保障名額，現任議員分別為民進黨郭鴻儀、鄭佳欣及無黨籍杜素吟、吳禹寰、許又仁。下屆議員選舉，民進黨在該選區提名郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇等3人，無黨籍2名現任議員也將尋找連任，只有國民黨乏人問津。