勞工局長張大春（右）及中科管理局長許茂新（左）到場祝福求職者就業成功。（圖／中科管理局提供）

求職民眾詢問徵才活動資訊。（圖／中科管理局提供）

友達光電釋出就業機會招募在地人才。（圖／中市勞工局提供）

「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才今天登場，釋出1900個職缺，吸引許多求職民眾填寫履歷表。（圖／中市勞工局提供）

為落實徵才兼顧防疫，武漢機械提供視訊面試機會。（圖／中市勞工局提供）

「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動，11日在中科管理局一樓登場，26家全區廠商釋出1900個職缺，吸引大批民眾前來求職，上午場就有500人次投遞履歷，整天下來初步媒合率達6成。

聯合徵才活動由科技部中科管理局與臺中市政府勞工局攜手辦理，中科管理局長許茂新、勞工局長張大春一早都特別到場關心徵才情況和現場動線安排。為兼顧防疫與就業求職，透過現場及視訊雙軌併行徵才，並將活動改為上、下午場分散人流。

張大春表示，市長盧秀燕上任後就非常重視青年及市民就業議題，今日活動特別邀集台積電、矽品精密及先進光電等優質企業參與；活動不僅落實防疫、紓解廠商缺工需求，更促進市民在地就業，未來將持續與中科管理局攜手合作開發優質職缺，媒合市民在地就業。

許茂新表示，中科園區不受疫情影響，去年營業額逆勢成長、達1兆352億元，創下歷史新高，今年疫情繼續帶動遠距及宅經濟商機，加上車用晶片新興科技應用等利多，中科營業額將持續創新高。

許茂新表示，截至4月底，中科園區就業人數已達5萬3027人，中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，今年陸續舉辦19場次的單一廠商徵才活動；此次共邀請26家園區廠商，提供1900個工作機會，過半職缺薪資達4萬元以上，更有廠商提供薪資上看23萬元的主管職缺，不限學、經歷的職缺也超過700個，並提供500個實習工讀機會。

台中市就業服務處指出，接下來25日將舉辦「光電產業」就業博覽會，歡迎市民朋友踴躍報名參加，如有視訊設備需求，也可就近洽詢全市23個就業服務據點。