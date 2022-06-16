隨著國門邊境管制減緩至3＋4天及國旅振興補助即將上路，許多旅客紛紛開始規劃暑期旅遊行程，君品酒店即日起推出「買4000送6000」、「TOMICA主題房」等暑期系列住房專案，每房每晚4000元起，同時享有星級美食、親子遊戲室空間與精緻服務的尊榮住房體驗，開啟一場久違的夏日微旅行，迎接觀光潮的夏日熱浪。

君品酒店即日起至2022年9月8日隆重推出「買4000送6000住房專案」，每房每晚4000元起入住雅緻客房再加贈6000元餐飲抵用金，可選擇細細品味君品牛肉麵、爐烤松露春雞、水煮活龍蝦、頂級牛排等多樣經典客房美饌，亦可安排於入住隔日至雲軒西餐廳享用繽紛自助早餐，靈活運用餐飲抵用金，愜意享舒適客房空間與星級美味餐點，輕鬆歡度夏日假期。2022年7月15日起還可搭配1300元國旅振興補助，週日至週四入住每人每晚只要1350元，同樣每房再贈6000元餐飲抵用金。

除此之外，2022年6月25日起君品酒店再次推出廣受好評的「TOMICA WORLD主題房」住房專案，好評優惠價每晚只要5699元起(專案原價18533元起，等同3折)，即可入住君品獨家「TOMICA WORLD主題客房」一晚，專案包含翌日早餐，另贈送TOMICA木製拼圖盒、TOMICA泡澡球、TOMICA主題襪子、TOMICA 收納籃 ，波力拼裝車及救援小英雄波力互動展票券，陶醉在小汽車的世界裡，體驗主題式星級客房，為大小朋友共同留下難以忘懷的美好回憶。此外，7月1日起凡入住君品酒店皆可免費使用親子遊戲房。