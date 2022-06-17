員警攔阻被害人並與張嫌當場對質（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

南屯所支援警力到場押解上巡邏車（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

可惡的詐騙慣犯，總是把殷實做小生意的餐飲小吃業者耍得團團轉。台中市一名張姓詐欺慣犯，日前假意訂購鬆餅並佯稱要換4000多的零錢零鈔，林女依約前來交付零錢和鬆餅時，幸運遇到巡邏員警，當場將張男逮捕，戳穿騙局。

張姓男子致電給林姓女子，自稱是南屯區某知名大賣場的員工，請林女外送7份鬆餅過來，並希望她協助提供4000多元的零錢零鈔，以便賣場兌換零錢後才能找零。

當天下午2點多，林女將製作好的鬆餅打包，並帶上4000多元的零錢與百元鈔，從店裡騎著機車離開，快抵達賣場前附近向上路三段被張男攔下。

張男告訴林女，自己就是打電話訂鬆餅的賣場員工，因為分量算錯，還要再加訂，希望林女先回去補做，做好再送到賣場找店長一併收錢，手邊已經做好的鬆餅和零錢零鈔，他會先幫忙拿進賣場裡面。

當下林女不疑有他，7份鬆餅和四千多元現金全交給張男，就準備騎車回店裡再準備製作鬆餅。由於當天南屯所巡佐盧旺志及警員鍾佾辰兩人執行巡邏勤務時，早早就發現張男形跡鬼祟可疑，一路跟著他默默觀察，當下發現林女交付一袋食品和現金時，當場上前將張男逮捕。林女驚嚇之餘，才赫然發現自己正在被詐騙，恍然大悟，感謝員警熱心相救，保住了她的血汗錢。

南屯所長江松泳呼籲，詐騙手法層出不窮，提醒民眾若接獲不明來電，務必小心查證，遇有可疑資訊，可先掛斷電話後立即撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則，也不要起貪念，方能保護自已不受詐騙。