6月份適逢畢業季，多家廠商啟動徵才計畫，向社會新鮮人招手，高雄市勞工局將於6月11日下午2時至5時在高雄市立圖書館總館1樓戶外廣場舉辦「高雄雄青FUN薪就業!」大型現場徵才活動，邀請40家國內知名廠商設攤，提供超過1,500個工作機會，歡迎有求職及轉職需求的市民朋友前來尋找好頭路！

這個徵才活動位於亞洲新灣區核心，為高雄產業轉型之重大區域，近年來帶動產業轉型亦吸引產業匯聚，選在此處辦理徵才活動別具意義，此次求才廠商包含承億酒店高雄、點點心、帕莎蒂娜、家樂福、樂多多、全家、萊爾富、健身工廠、日月光、三井資訊及華東科技等40家企業，提供飯店餐飲相關職缺、儲備幹部、企劃人員、營運專員、各類工程師、技術員等工作機會，平均薪資將近3萬4千元左右。

其中，鄰近總圖的承億酒店高雄預計於今年秋季營運，擴大徵才逾百名職缺，並釋出業務經理、財務經理及公關副理等18個管理職缺，最高薪資上看4萬元以上，振宇五金、雲雀國際、光寶科技及21風味館也持續招兵買馬，共提供超過300名以上職缺，有興趣的民眾現場備好履歷直接面試，透過面對面晤談展現優勢，入主知名企業就差這一步。

勞工局表示，現場亦備有各項政策工具諮詢服務，並邀集10多家配合「安穩僱用計畫 2.0」廠商辦理專案徵才，現場面試後可立即申請。當日亦針對求職者免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」，安排專業顧問進行諮詢服務，前30名完成者還可獲得「好Young包」精美小禮，可向前鎮就業服務站預約報名，另外勞工局訓練就業中心職訓美髮班，也在現場提供面試決勝髮型，可望協助民眾順利錄取理想職缺。