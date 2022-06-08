臺北氣象站外觀則以345片不規則節能板打造天氣圖等壓線的獨特造型。（新北市工務局提供）

新北市工務局推動城市美學，將自然生態與城市景觀融合，打造別具特色的公共工程，今年下半年起包括三貂嶺自行車道、台北氣象站(板橋站區)、府中雙城美學計畫及新北市美術館四大建設將陸續完工啟用，建築融合生態與美學，翻轉新北城市意象。

新工處長王益翔8日在市政會議報告「翻轉城市新北新美學」主題，除了自2019年迄今開闢9條道路、改建7座橋梁，也代辦市府各局處27座建築物，並興闢23處綠地公園，工程接融入美學概念，反轉新北城市意象。

王益翔說，今年接下來要陸續完工啟用的四大建設中，有強調友善生態環境的「三貂嶺自行車道」，還有以人本環境結合城市美學的「府中雙城計畫」，連結大自然美學意象的「臺北氣象站」及「新北市美術館」。

王益翔說，將於7月試營運的三貂嶺自行車道，是由塵封35年的鐵路隧道轉型，連結雙溪車站與瑞芳三貂嶺隧車站，沿途豐富的自然生態景觀，絕對可以滿足民眾的五感體驗。

而佇立於大漢溪河畔，仿蘆葦環繞的「新北市美術館」，將與鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街、三峽老街、客家園區等在地藝文特色串連，可望成為北部重要的藝術文化觀光廊帶。而台北氣象站外觀則以345片不規則節能板打造天氣圖等壓線的獨特造型，回應大自然氣象風貌外，也達到節能友善環境的效果。

另府中雙城美學計畫除雙軸（縣民大道、北門街、府中路、重慶路）已完工外，正如火如荼施工的三廣場（府中、市民及站前）年底前完工後，融和新舊城區的城市景觀，為新市打造美學示範基地。

王益翔強調，新工處團隊在美學及品質的用心，已連續9年獲得公共工程金質獎的肯定，進而獲頒「第21屆公共工程金質獎」特別貢獻獎殊榮，未來團隊將持續為市民創造更多新美學建設，建構幸福城市。