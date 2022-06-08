健行科大資工系獲2022歐洲盃國際創新發明展金牌。(校方提供／呂筱蟬桃園傳真)

2022第14屆EUROINVENT歐洲盃國際創新發明展於5月26日至28日於羅馬尼亞雅西文化宮舉辦，共有25個國家超過500件作品參加競賽，為歐洲著名的創新發明盛會，獲獎作品也將獲得我國經濟部智慧財產局補助參賽經費。健行科技大學電資學院資工系陳維魁教授指導學生徐啟翔、黃聖凱、李思緯與張煜楷四位同學，以參賽作品「具一次性開鎖連結及社群化訊息通報功能之保全裝置」勇奪金牌獎及克羅埃西亞特別獎。

參展作品主要的特點是整合兩項創新功能於同一個物聯網裝置中，第一項創新功能是「一次性開鎖連結」，管理者可以配發一次性鑰匙(One-time key)給他人進行單次開鎖程序，使用者不需要接觸到一般門鎖系統會使用到的鍵盤、指紋辨識器等接觸式元件，在目前covid-19疫情的顧慮下，可大幅降低開門時因接觸門把而產生的染疫風險。第二項創新功能則是以社群化設定，來改善現有保全裝置必須繁複設定的問題，以坊間常見的無線監視攝影機為例，現行方式需安裝廠商專屬APP方能使用，且每一位使用者皆需進行安裝、設定，本項發明作品可直接利用Line APP群組功能，不限監視攝影機廠牌，僅需一次設定，同群組內人員即可共同使用，有效減低後端管理與設定作業。

值得一提的是，本項發明所提供的兩項功能，均是利用Line APP為基礎設計與實作的系統，裝置的硬體成本很低(USD 70元以下)，且極易與現有門鎖系統結合，並具有體積小、易安裝與可降低感染COVID-19風險等特性，是一個相當實用的創新發明。