半導體材料供應大廠崇越（5434），受惠半導體晶圓廠不斷擴產，帶動矽晶圓等材料銷售供不應求，以及環保工程在大陸封控管制逐步解除後，水處理工程進度穩步回穩，5月營收達45.88億元，月增13.25％、年增46.21％，再度改寫單月歷史新高。

崇越自2021年起營收已連5個季度創高，第2季雖有大陸封控變數，但崇越與客戶簽訂的長約（LTA）量價同步提升，將再度挑戰連6季登峰紀錄；累計今年以來前5個月營收為212.21億元，與去年同期相比增加29.19％。

展望後市，受惠於半導體材料供不應求，以及新產能持續開出，崇越全年營收與獲利皆有望再創新猷。

崇越整合需求，除了銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備之外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。