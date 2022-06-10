台北市議員秦慧珠指出，台北市消保官受理防疫保單糾紛，5月份暴增至78件，截至6月7日止，今年累計有118件，以投保公司排名，第一名為富邦產險有62件，占52.54％，要求市府盡全力協助民眾能獲得理賠。對此，北市府回應，將專案辦理，由消服中心專責窗口儘速移金管會辦理。

秦慧珠說，金管會統計，今年截至6月6日，12家產險公司防疫保單承保件數破312萬件，保費收入27.92億元。不過因疫情延燒，目前理賠件數增至15.6萬件，理賠金額達54.78億元，各家保險公司呈現虧損狀態，因此產生糾紛。

秦慧珠指出，今年1月起至6月7日止，台北市民向台北市消保官申訴有關防疫保單理賠糾紛共有118件，1至3月份申訴案件極少，4月開始增加，5月開始爆量，1到3月申訴案各有1 件，4月份有18件，111年5月份暴增至78件、占66.10％，6月份截至7日止有19件。

秦慧珠表示，以投保公司排名，第一名為富邦產險有62件、占52.54％，第二名為中國信託產險及和泰產險各有14件、各占11.86％，第四名為國泰產險有7件、占5.93％，第五名為泰安產險及新安東京產險各5件、各占4.24％

按照申訴理由區分，秦慧珠說，第一名為「已通知續保但因業者問題致保單未能續約」之投保爭議有38件，第二名為「因重複投保而遭拒保」之投保爭議有34件，第三名為「迄未審核通過」之投保爭議有17件，第四名為「其他個案事由」之理賠爭議8件，第五名為「其他原因拒保」之投保爭議4件。

對此，北市主任消保官楊麗萍指出，北市府已請7家被申訴產險公司到府說明，並邀金管會、評議中心列席，有關防疫保險相關指引，已由中央主管機關金管會發布新聞稿及擬定相關原則，民眾亦將據此要求保險業者履行。

楊麗萍強調，本府基於保護消費者立場，請各保險業者針對民眾提出申訴的消費爭議案件，遵守業務主管機關發布之原則及法定處理期限與程序，儘速妥處。民眾若向本府提消費爭議申訴，將專案辦理由消服中心專責窗口儘速移金管會辦理。