國內新冠肺炎疫情升溫，導致民眾外出用餐意願降低，連鎖餐飲集團瓦城(2729)受此影響，2022年5月合併營收「雙降」至近10月低點。不過，隨著全台疫情有望在6月逐步降溫，瓦城表示全年展店達雙位數目標不變，力拚下半年營運回升，迎接疫後新消費需求。

瓦城公布2022年5月自結合併營收2.61億元，較4月2.82億元減少7.42％、較去年同期3.02億元減少13.75％，為近10月低點。累計前5月合併營收17.49億元，較去年同期19.72億元減少11.32％。

瓦城表示，儘管5月營收受疫情影響，但消費者外帶外送需求隨疫情升溫同步攀升，使「瓦城商城」5月業績較4月成長，集團旗下品牌外帶、外送整體訂單亦較4月成長，降低疫情對業績衝擊程度。

瓦城指出，集團母親節檔期包括內用優惠及期間限定的快閃外帶外送套餐，仍有效帶動基本業績，配合端午粽禮盒搭料理包的超值組合，同步帶動「瓦城商城」業績表現，使5月集團營運業績仍維持一定表現。

展望後市，隨著下半年疫情可望逐步回穩，瓦城表示全年雙位數展店目標維持不變，預計將在7月開出全台第15間「時時香」，新店將落腳高雄熱門商圈，考量當地消費力不容小覷，且位置便捷易吸引人潮，可望創造加乘效益。

此外，瓦城亦持續優化原有門市，「瓦城」中壢SOGO店6月1日完成改裝重新開幕。同時，因應外帶業績成長，瓦城集團旗下旗下品牌的限定街邊店推出外帶自取升級2.0版的「免下車禮賓服務」，並限量提供「把瓦城帶回家用餐組合包」，讓開車族群取餐更便利安心。