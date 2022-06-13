國際油價13日亞洲盤中大跌近2％，因為北京新冠確診病例急增，讓人擔心中國大陸加強防疫限制使能源需求無法快速回升。加上美國5月通膨率年增8.6％，增幅創1981年12月來新高，使外界憂慮Fed更積極升息影響經濟而拖累能源需求。

紐約西德州近月原油期貨價每桶下跌1.7％報118.6美元，倫敦布蘭特近月期油也下跌1.7％報119.9美元。

SPI資產管理執行合夥人Stephen Innes在報告中指出，美元走強和停滯性通膨的憂慮會摧毀市場的多頭走勢。

儘管如此，他仍然認為就算中國近期仍有極大的經濟放緩風險，和未來數周有再次嚴厲封城的可能，但中國需求已逐步正常化，對於油價走勢來說是極為正面。

即使目前油市存在中國疫情和美國通膨壓力等兩大不利因素，但國際油價上周上漲逾1％，因為全球最大石油消耗國美國的能源需求穩定增加，並未受通膨壓力影響，和中國自6月1日解除上海封城後，也令人看好其能源求回升。