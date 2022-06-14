晶技（3042）受惠於網通、車載等市場需求上升，石英元件本業營收、毛利率都比4月增加，但受到業外匯兌收益減少影響，晶技自結5月稅前獲利為2.92億元，月減13.1％，前5月稅前獲利為14.34億元，比去年同期下滑3.2％，累積稅前EPS為4.63元。

晶技5月營收在網通客戶需求上升、車載應用持續加溫下，5月營收比上月成長2％，而本業石英元件營收更比去年同期增加3.4％，而在產品組合有利下，5月毛利率達39％、比4月微增，並帶動5月營業利益成長至2.69億元、創下今年以來新高，比4月增加7％。

然而，受到5月底結算之時新台幣兌美元匯率突然變強影響，導致業外收益由4月的8,500多萬元、縮水至5月的2,300多萬元，在業外明顯下滑下，晶技5月自結稅前獲利也因此受到影響，5月稅前獲利為2.92億元，比4月大減13.1％，稅前EPS為0.94元，也明顯不及3、4月稅前EPS都超過1元的紀錄。

由於去年同期晶技有大筆房地產收入入帳，今年5月還是相對很少，5月稅前獲利年減幅度更高達19.9％，累積前5月稅前獲利為14.34億元，比去年同期小減3.2％，前5月稅前EPS為4.63元。