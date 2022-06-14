美國勞工部14日公布數據顯示，5月生產者物價指數（PPI）月增0.8％，高於4月的月增0.4％但符合市場預期。4月PPI年增率達10.8％，略低於4月與市場預估的年增10.9％。

經濟學家預期，鑒於通膨水平居高不下，美國聯準會（Fed）繼5月升息2碼後，本周例會可能將利率再調升2碼，甚至不排除一口氣調升3碼的可能性。

排除波動劇烈的食品與能源價格後，5月核心PPI月增0.5％，低於市場預期的月增0.6％。年增率方面，5月核心PPI年增8.3％，較4月的8.6％增幅放緩，亦低於市場預期。