消息面：

1.英國央行周四宣布維持緩步升息的基調不變，其基準利率調升25基點，至1.25%，為該央行連續第五次升息，創下1997年以來連續升息次數的最高記錄。惟英國央行亦暗示，如果通膨仍然居高不下，不排除在下次例會升息50個基點的可能性。英國4月年通膨率達到9%，創下40年新高，亦居G7成員國之冠。該央行將第二季英國經濟成長率預測從0.1%下修至負0.3%，並預估年通膨率將在10月略升破11%時到頂。

2.瑞士央行周四啟動升息周期，不僅為15年來首度調升利率，且一次就升息50個基點，將其基準利率從-0.75%調升至-0.25%。此前經濟學家普遍預期該央行本次會議仍然按兵不動。

3.媒體報導，消息人士透露為了抑制汽油價格不斷飆升，拜登政府正在考慮限制汽油與柴油出口。上周末全美汽油價格漲破每加侖5美元大關，創下歷史新高。知情人士表示，美國政府無意禁止成品油出口，相關的討論主要聚焦於限制出口量，但目前尚不確定華府最終是否會公布相關措施。

4.根據美國海關數據，美國上月重油進口量達到350萬桶，創下近兩年來新高，顯示煉油廠商正在提高汽車燃油產量。美國總統拜登日前要求煉油廠擴產，以緩解汽柴油價格漲勢。

5.美聯社周四報導，美國總統拜登在接受訪問時表示，經濟衰退「並非不可避免」，他相信美國比世界上任何國家都更有能力克服通膨挑戰。

6.費城聯準銀行6月製造業指數為-3.3，遠不及市場預期的+5.5，並為2020年5月以來首度呈現萎縮。其中，製造業新訂單分項指數為-12.4，較5月的+22.1顯著惡化。就業分項指數為＋28.1，高於5月的+25.5。投入價格分項指數為+64.5，低於5月的+78.9。6個月資本支出展望指數為+11.7，高於5月的+9.6。

7.美國5月新屋開工數月減14.4%，以年率計為154.9萬戶，遠不及市場預期的170.1萬戶，並創下逾一年來新低。建築許可數月減7%，以年率計為169.5萬戶，低於市場預期的178.5萬戶。

8.房地美公布美國住房抵押貸款利率為5.78%，較上周的5.23%攀升，並創下30多年來最大升幅。

9.美國勞工部公布，上周（截至6月11日）初次請領失業給付人數較前一周減少3000人，為22.9萬人，超出市場預期的21.7萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.85萬人，周增2750人。截至6月4日當周持續請領失業金人數較前一周增加3000人，為131.2萬人，略高於市場預期的130.4萬人。

10.瑞士央行意外升息50個基點，周四瑞士法郎兌美元應聲大漲2.9%，創下7年來最大單日漲幅。受瑞郎飆漲影響，周四尾盤美元指數下挫0.95%，報103.80，失守周三觸及的20年高點105.79，盤中一度跌逾1%，報103.66。英國央行升息25基點，符合市場預期。英鎊大漲1.42%，報1.235美元，創下6月10日來新高。美國10年期指標公債殖利率在觸及盤中高點3.495%後回落至3.3125%，仍接近周二創下的11年高點3.498%。

11.繼美國聯準會一口氣升息75個基點後，英國、瑞士等國家央行亦接力升息，引發經濟前景可能惡化的擔憂，以及美股重挫進一步推升避險情緒，周四國際金價先跌後漲，周四紐約期金收漲30.3美元或1.67%，為每盎司1849.9美元，創下3月17日以來最大單日漲幅。其他貴金屬方面，白銀漲0.47美元，報每盎司21.89美元。白金漲26.50美元，報每盎司951.10美元。鈀金漲32.20美元，報每盎司1866.50美元。

12.美國宣布對伊朗實施新制裁，石油價格由跌轉升，周四紐約期油收漲2.27美元或1.97%，為每桶117.58美元，盤中一度跌至112.31美元。倫敦布蘭特期油收漲1.3美元或1.1%，為每桶119.81美元，盤中最低跌至115.56美元。