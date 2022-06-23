★分析

投資人正試圖評估股市可能跌多深，他們想知道聯準會升息抑制飆漲的通膨可能對經濟造成的風險。Baker Avenue Asset Management首席策略師King Lip表示，市場仍持續震盪。當然，我們還沒走出困境，憂慮仍然存在。

Blanke Schein Wealth Management投資長Robert Schein表示，通膨仍然是金融資產面臨的最大風險，鮑爾的立場非常明確，即聯準會將繼續升息，直到通膨開始減弱。在那之前，很難想像風險資產會有可持續的反彈。在聯準會開綠燈之前，緊縮的貨幣環境將繼續成為金融市場的阻力。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，就像所有聯準會發表的言論一樣，有正面、有負面，但總體釋出的訊息就是聯準會不會放棄升息。聯準會在6月會議一舉升息75個基點，創下1994年以來最大單次升息幅度。

花旗將全球經濟衰退的可能性提高至50%，稱數據顯示消費者已經開始縮減支出。「歷史經驗顯示『平抑通膨』（disinflation）往往會給經濟增長帶來巨大的成本，我們認為衰退的可能性接近50%」。

高盛表示，美國經濟陷入衰退的可能性越來越大，風險已經升高且更加提前。我們越來越擔心，如果能源價格進一步上漲，那麼即使經濟活動急劇放緩，聯準會也將不得不對高漲的通膨和消費者通膨預期做出強力的回應。

瑞銀表示，在基本情境下，瑞銀不認為美國或全球將在2022年或2023年陷入衰退，但顯然「硬著陸的風險正在升高」。惟該銀行亦表示，即使經濟確實陷入衰退，考量到消費者和銀行財務的實力，也應該會是「淺度衰退」。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少。受原油價格大跌影響，能源股重挫4.19%，表現最疲弱。具防禦概念的地產股收漲1.55%，醫療股漲1.42%，公用事業股漲1.04%，表現亮眼。

標普科技股收跌0.41%，通訊服務類股漲0.22%。

★重磅股

重量級科技股僅亞馬遜漲0.25%，網飛漲4.67%，其餘全跌。微軟跌0.24%，蘋果跌0.38%，Alphabe跌0.05%，特斯拉跌0.40%，Meta跌0.76%。

道瓊指數方面，以蘋果、英特爾、微軟交投最熱絡。在漲跌幅方面，聯合健康集團（UnitedHealth）漲1.95%、嬌生漲1.58%、寶僑漲1.56%，表現最佳。陶氏（Dow Inc）跌4.7%、雪佛龍（Chevron）跌4.37%、開拓重工跌4.35%，跌幅最大。

主要晶片股全跌，高通跌1.79%，恩智浦跌1.35%，應用材料跌1.29%，輝達跌1.24%，英特爾跌0.93%，美光跌0.81%，德州儀器跌0.56%，超微跌0.05%。

★焦點股

艾克森美孚（Exxon Mobil）跌3.96%、雪佛龍（Chevron）跌4.37%、康菲（Conocophillips）跌6.27%，給標普500指數帶來最大的拖累。原油價格重挫3%，能源股首當其衝。

莫德納（Moderna）上漲4.7%，該公司宣布其新版新冠疫苗對快速傳播的Omicron亞變種病毒產生強烈的免疫反應。

化工產品大廠陶氏（Dow Inc）下跌4.7%，其股票評級遭瑞士信貸調降至「表現不如大盤」。

特斯拉下跌0.40%，收在708.26美元。執行長馬斯克表示，因電池短缺和中國塞港問題導致生產難以擴大，特斯拉位於德州和德國柏林的兩座新超級工廠損失了數十億美元。

Nike跌3.46%，其股票評級遭Seaport從「買進」下修至「中性」，因這家運動用品巨頭正面臨通膨升高和供應鏈中斷帶來的挑戰。

Coinbase大跌9.71%，其競爭對手加密交易所Binance.US宣布將降低客戶的現貨比特幣交易費。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌2.35%，收84.91美元，換算台股價格為505.89元。

聯電ADR跌6.65%，收7.44美元，換算台股價格為44.33元。

日月光ADR跌4.60%，收6.43美元，換算台股價格為95.77元。

中華電信ADR跌0.70%，收42.59美元，換算台股價格為126.88元。