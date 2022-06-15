南山人壽今舉辦111年股東常會，改選的14席新董事名單出爐，普通董事得票最高的前3名，依序為現任副董事長尹崇堯、潤泰集團總裁尹衍樑、潤泰全球法務室特助曾達夢；南山將於下午舉行董事會，尹衍樑獨子的尹崇堯有望接掌新任董事長，若董事會推派後經金管會順利核准，近40歲的尹崇堯將成為台灣金融業最年輕的董事長。

南山今年股東會由董事長陳棠主持，他在會中已先透露口風，他說：「我年紀很大，不能再做了」，尹崇堯擔任副董事長2年半來，不僅展現與金管會溝通的能力，數位管理能力也很強；陳棠還在股東面前掛保證，「由尹崇堯接任董事長，公司業務會一天比一天好」。

對於尹崇堯正式接掌南山，南山企業工會也呼籲，「保險經營要專業，勿讓南山家族化」，因為保險是攸關大眾利益的公司，家族化的經營，恐讓專業形象打了折扣。

南山人壽於今股東常會中，承認110年度營業報告書及決算表冊、110年度盈餘分派案；南山人壽110年的合併資產規模為新台幣5.3兆元，合併稅後淨利達597億元，較2020年底成長60％。