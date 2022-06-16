疫情期間宅經濟發燒，39歲張姓男子看準PS5遊戲機熱潮，竟以假網拍廉售、分潤手法吸金詐騙，逾50人受害、財損新台幣700餘萬元，刑事局循線逮捕張男送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長紀延熹表示，日前自165反詐騙平台分析發現，有個LINE帳號暱稱Cat Chang和貓哥，於今年3至5月間涉及多起PS5遊戲機台詐欺案，且受害者眾。

張姓男子看準PS5遊戲機熱潮，竟以假網拍廉售、分潤手法吸金詐騙，被警方逮捕送辦。刑事局偵查第九大隊第二隊長張伊君（圖）16日說明張男所使用詐術多達3種，被害者逾50人，有上游廠商財損多達新台幣442萬元。（圖/ 中央社）

警方經調閱資料和被害人所提供相關情資追查，發現犯嫌是看準PS5遊戲主機近來炙手可熱且全台缺貨瘋搶心態，便於多個LINE通路群組和網友間貼文，內容稱其有PS5主機的便宜貨源，售價低於市價6折，且為取信買家們信任，初期確實有正常出貨給少量買家。

眼見買家們信以為真後，犯嫌進而向店家大量訂購PS5，並利用「龐式騙局」手法誘騙被害人共同投資PS5主機販售，只要每台加價6000元即可參與投資，售出獲利即可分潤。

同時，若買家本金持續保留由犯嫌代操不取回者，可享持續分潤等吸金話術。

許多買家相信上述話術便大筆購買及投資分潤，但直到4、5月約定交貨期間，犯嫌開始以各種理由推託、延遲交貨，且為拖延被害者報案，甚至要求新買家匯款至舊買家或出貨商家帳戶，造成無辜買家或商家的銀行帳戶遭警示。

多名被害者直到5月24日和Cat Chang徹底失聯後，才驚覺受騙，紛紛成立自救會並到各地警察機關報案。

由於犯嫌吸金行騙過程所使用詐術多達3種，刑事局經多日抽絲剝繭追查，掌握犯嫌Cat Chang實為39歲張男，且監控期間發現他多次更換手機門號並隱匿處所，恐有逃亡之虞，便報請台北地檢署指揮，並於5月31日持拘、搜票由至台北市中正區一帶將張男迅速緝獲到案。

同時，現場查扣作案手機，初步清查被害人超過50人，總財損金額逾700萬元，且仍有大批被害者仍待清查中。

其中，單一被害金額最高者為一間上游廠商、財損約442萬元（已出貨180台）；其餘被害的一般消費者總財損達258萬元，有人最多買到50台。全案詢後將張男依涉詐欺、銀行法等罪移請北檢偵辦。

被害者黃男接受媒體聯訪時表示，當初是看到朋友IG發文說以原價買到熱門的PS5，所以經由轉介認識貓哥並進入其LINE群組，經和數名友人匯款合購下訂8台（近13萬元）自用後，貓哥便以各種物流延遲、染疫等理由拖延、失聯；另一名被害邱男也說，自己也是從友人處得知可向貓哥買到原價PS5，匯訂金後就被對方搪塞藉口、失聯，才驚覺被騙。

遭騙的北市電玩店家郭姓業者（通路商）則表示，張男起初是買貨客戶，認識1、2個月後便稱其認識中南部廠商可大量訂購享折扣價，前幾個月都正常出貨，後來稱廠商貨量少給、不守信用等理由遲延給貨，後來則直接不出貨，財損上百萬元。（編輯：方沛清）1110616