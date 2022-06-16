亞馬遜Prime Day 7月12日登場 22:342022/06/16 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜一年一度會員日Prime Day將在7月12及13日登場，預計48小時內將再度衝高全美線上零售額，因為其他電商為了搶生意也會在同一期間推出優惠。奧多比分析統計去年Prime Day期間全美線上零售額超過110億美元。 宜蘭版伯朗大道三奇美徑熱氣球嘉年華 6月4日登場 百貨換季美麗迎夏 倉儲業整併 Prologis收購Duke Realty #亞馬遜 #日登場 #PrimeDay #線上零售 #全美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞馬遜帶頭 股票分割潮來了 04:102022/06/04 全球財經 本周選書－《企業初心》 04:102022/05/28 產業特刊 亞馬遜分拆股票 投資人歡呼 04:102022/06/07 全球財經 亞馬遜Kindle 2023年退出大陸 04:102022/06/03 全球財經 中華電、和碩訪微軟 談5G商機 04:102022/06/12 財經要聞 亞馬遜Kindle中國電子書商店 明年熄燈 04:102022/06/04 產業財經 美電動車熱銷 充電站拖牛步 04:102022/05/31 全球財經 《科技》亞馬遜估：台灣B2C電商市場 2025年規模達250億美元 16:192022/06/14 財經 《國際產業》亞馬遜Kindle電子書業務 退出中國 16:392022/06/02 財經 美國汽油均價衝破5美元 今夏恐續漲 21:422022/06/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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