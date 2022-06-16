亞馬遜一年一度會員日Prime Day將在7月12及13日登場，預計48小時內將再度衝高全美線上零售額，因為其他電商為了搶生意也會在同一期間推出優惠。奧多比分析統計去年Prime Day期間全美線上零售額超過110億美元。

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