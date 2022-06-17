期交所與國立陽明交通大學(陽明交大)推廣校園期貨教育合作，除深化期貨市場學術研究外，並持續增進學術界與實務界交流。去(110)年期交所捐贈陽明交大管理學院「期貨智能研究室」，於今(17)日發表利用該研究室所產出學術論文，另7月期交所即將上線店頭衍生性商品交易集中結算平臺，為增進市場瞭解，今日亦舉行研討會。

期交所7月25日將提供結算會員新臺幣利率交換契約自營交易之自願性集中結算服務，今日於陽明交大舉辦實務研討會，首先由期交所結算部許鈴佩經理以「店頭衍生性商品交易集中結算機制」作開場介紹，與談部分則邀集產官學界之專家學者，包含金管會證期局張振山局長、臺灣師範大學蔡蒔銓教授、中國信託銀行吳恭維副總經理、臺北富邦銀行王靜遠作業長及期交所林志成副總經理，共同就「店頭衍生性商品交易集中結算之發展與趨勢」作探討交流，分享此結算機制之作法及效益。

期貨與選擇權成果發表會由陽明交大資訊管理與財務金融學系分享使用「期貨智能研究室」研究成果，近一年共有41篇研究論文之成果。本次成果發表會選取四篇衍生性商品相關論文，相信對期貨學術領域帶來諸多貢獻，相關研究成果也可供市場參採。

未來，期交所將持續於校園推廣期貨教育與培育期貨人才，讓金融知識向下紮根，也期盼學者及研究生以其專業及不同思維，深化期貨市場學術研究；另為與國際接軌、強化我國店頭衍生性商品市場之風險控管，期交所將分階段建置店頭衍生性商品集中結算機制，以提升金融市場之穩定與安全。