期交所今(23)日舉行股東會通過每股配息3.15元、配股1.4元。董事長吳自心說，期交所今年商品推動重點放在與現有商品具有區隔性及互補性的股價指數商品，6月27日將上市航運期貨及半導體30期貨，持續為期貨市場挹注新動能。

吳自心說，自107年起分階段建置「期貨市場動態價格穩定措施」，逐步達成所有商品均適用的目標，今年6月27日適用商品再納入電子選擇權及金融選擇權，今年底將再納入ETF選擇權，預計112年底前所有商品均將適用。結算制度部分，除積極規劃建置「店頭衍生性商品集中結算機制」，亦將持續強化期貨市場風險控管機制。

吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展。

主管機關證期局期貨管理組古組長坤榮致詞時，針對國內期貨市場交易量連續兩年突破3億口表示肯定，並期許期交所能持續在提升國際競爭力、強化投資人保護及新商品新制度的推陳出新不斷努力，亦請期貨業者多多支持本國專營期貨商得以自有資金轉投資於國內設立貿易公司從事倉單業務。

110年全球金融市場在COVID-19疫情影響下行情波動劇烈，避險及交易需求大增，臺灣期貨市場110年全年交易量達3.92億口，較109年成長14.9%，續創歷史新猷；其中股票期貨交易量達7,500萬餘口，年增183%，已超越臺股期貨及小型臺指期貨，成為交易量第二大商品，為110年主要成長動力。在交易量挹注營收下，期交所110年稅後淨利達31.87億元，每股稅後盈餘7.59元。