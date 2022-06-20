台灣菸酒公司去年底緊急採購2萬瓶立陶宛MV深色蘭姆酒，也種下雙方商業合作契機。立陶宛食品局主任薩魯納20日率領10家立國廠商來台參加6月底的「2022台北國際食品展」，薩魯納先行拜會台灣菸酒公司，感謝台酒及時伸出援手，同時也品嘗台酒波本及雪莉桶OMAR威士忌。

立陶宛食品局代表團一行人是由外交部安排前來台酒公司參訪，此次參訪的立國廠商半數以上從事酒類行業、其他則為食品製造商、飲料商、有機及天然產品批發商、醬料廠商、餅乾食品商等，也包含台酒仗義相挺緊急採購深色蘭姆酒的立陶宛廠商MV Group Production（MV公司）代表。

台酒公司董事長丁彥哲表示，黑色蘭姆酒緊急採購事件牽起台酒公司和立陶宛的情誼，而且買氣也相當旺，大年初一在台酒12家酒廠展售中心販售立陶宛蘭姆酒，不到1小時就完售，顯見民眾對台酒及立國的信賴支持及情義相挺。

立陶宛在2021年宣布與我國互設代表處，成就第一個以台灣為名的歐洲外交代表處，但近期受政治與經貿因素影響，導致立陶宛貨品無法入關。

台酒指出，2021年12月初就傳出中國大陸海關電子報系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致出口貨物滯留中國港口，雖然事後中國大陸電子報關系統重新出現立陶宛名字，但滯留海上的貨品，依舊不得其門而入，先前即有立陶宛知名啤酒商遭中國取消多筆訂單之外，甚至貨物無法清關情況。

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀日前接獲通知，遭中國大陸卡關波及的立陶宛公司MV Group Production約2萬瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂2021年12月29日抵達中國大陸港口卻面臨漂流的命運，黃鈞耀透過外交部轉告知財政部其訊息，經財政部通知台酒公司後，台酒隨即接洽收購該批酒品。