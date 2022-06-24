劍麟(2228)今天舉行股東常會，會中承認2021年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2021年盈餘分配案，決議配發每股現金股利2元，現金配發率64％。

劍麟2021年合併營收36.79億元，年成長7.45％，稅後淨利達2.39億元，每股稅後盈餘3.14元，年成長141.14％、141.54％，營運表現較2020年回升，但仍受到車用晶片短缺、原物料價格上漲等負面情勢干擾營運回升幅度。

劍麟2021年汽車零件事業群營收比重攀升至81％，在公司積極導入自動化設備提升生產效能，朝向智能化工程發展，以及嚴控生產成本費用下，助力精進原物料成本、增進產品品質，再加上波蘭新廠稼動率穩步攀升，2021年整體毛利率提升達22.23％。

展望今年，劍麟持續致力於擴大汽車零件事業群營運布局，除看好每車安全零組件的配備數量增加且規格持續升級的市場前景，更瞄準自動駕駛、電動車滲透率提升帶來車用散熱系統市場版圖，以「熱管理」解決方案策略主軸，積極與客戶合作開發相關零組件，預計於今年底開始小量出貨。