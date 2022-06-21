專業檢驗檢測認證機構DEKRA德凱宣布，將攜手網路資安解決方案業者趨勢科技新成立的車用資安公司VicOne，合作提供車用資安認證整合服務方案，共同協助欲進入電動車產業的車用供應鏈廠商，更有效率的導入並符合車用國際資安認證標準。

1925年於德國柏林成立的DEKRA德凱為全球最大的機動車檢測機構，擁有歐洲最大的互聯互通及自動駕駛獨立測試中心，可為車輛產業提供全產業鏈的服務。2021年營收逾35億歐元，業務遍布全球60多國，員工總數逾4.8萬名。

DEKRA德凱台灣營運總經理李春和強調，隨著5G和低軌衛星的技術成熟，高速傳輸和低延遲性特性促使車聯網技術與應用更加興盛，汽車內越來越多智慧輔助科技與軟體改變了汽車產業的樣貌，形成「軟體定義汽車」的新樣貌。

李春和指出，未來台灣產業欲加入智慧車及車聯網供應鏈，不論是軟硬體設計、布建，或相關網路零組件的生產等等，資安將會是重要關鍵挑戰，汽車供應鏈必須積極關注並提升資安規範，才能滿足國際車廠要求。

DEKRA德凱功能安全全球高級副總裁Gerhard Rieger表示，全球汽車廠商都在加速數位化轉型升級，資安也成為未來汽車製造與開發過程中的核心需求，因此快速導入國際認可的標準並取得認證，才能在汽車網安領域取得領先地位。

負責此次合作專案的DEKRA德凱台灣全球功能安全／網路安全經理黃浩鈿指出，透過VicOne提供的車用資安輔導顧問及解決方案，結合DEKRA德凱車輛資安認證服務，一站式整合式解決方案可協助廠商高效率導入與通過車用資安國際標準，並降低開發生產成本。

VicOne戰略夥伴關係副總裁蔡木本表示，近年來多起電動車被駭的資安事件，證明電動車的潛在資安風險已不容被忽視，整體車用產業面臨的資安挑戰將更嚴峻，在國際車用資安法規推動下，全球各大車廠及供應鏈廠商都必須合規才能取得進軍電動車市場的關鍵門票。

蔡木本指出，在推動電動車資安道路上，很榮幸能與DEKRA德凱合作。憑藉VicOne在車用資安領域的技術專業與DEKRA德凱在檢測認證服務的豐富經驗，將共同協助台灣電動車供應夥伴加速通過國際資安認證進程，搶得全球市場先機。