聯準會(Fed)上周宣布將基準利率調升3碼(75個基點)，至1.5%~1.75%區間，升息幅度是1994年以來最大，並表示7月可能會再升2~3碼。國泰投信ETF團隊副總鄭立誠認為，Fed展現與通膨對抗到底的決心，但也強調升3碼不會成為常態，從核心物價來看，今年其實比去年同期來得緩和，再者，今年升息動作明顯，若將貨幣政策帶來的效果加入觀察，通膨的高峰有望落在上半年，股市下半年有望走出頹勢，此刻投資要鎖定2大指標「產業趨勢明確、具藍海市場」的標的。

符合「產業趨勢明確、具藍海市場」指標項目，鄭立誠首推生活中高度使用的數位支付，及區塊鏈技術將迎來的新一代Web 3.0網路，這類趨勢性投資，應無所畏懼，趁市場估值偏低，分批進場或定期定額布局。

鄭立誠指出，今年Fed貨幣政策由寬鬆轉趨緊縮影響，惟市場對升息預期的擔憂，在這幾個月FOMC會議後已有相當程度的反應，未來在沒有進一步極端情形出現下，科技成長股評價面可望迎來一定程度的修復行情。觀察支付領域及相關數位產業，短期因成長股修正而呈現回跌，但長線趨勢並不會因升息而改變，因此相關公司股價回檔之際，其實正是長期進場的好時機。

Juniper Research預估，2020年至2025年期間，全球使用電子錢包人數將會成長近7成，電子錢包金流部份將翻1倍。電商推波助瀾下；eMarketer預計，未來3年，線上銷售額突破7兆美元指日可待。數位支付趨勢成長快速且趨勢明確，2026年全球數位支付整體金額可望突破13兆美元。

國泰全球數位支付服務ETF(00909)基金經理人游凱卉指出，支付商機遠比你我想像的還要來得龐大，除了目前較熟知的電子錢包或行動支付等技術已相當成熟之外，許多新興商業模式也正開展中，如近年海外市場掀熱潮的先買後付(BNPL)服務，許多的支付巨頭正積極搶灘這塊藍海市場大餅，BNPL服務讓民眾可先拿到產品再付錢，且不需辦卡也能分期付款。目前在台灣，無卡族約占總人口數的3成，更有超過800萬20歲以上的民眾沒有信用卡，足見這塊市場正處於藍海，商機龐大。不僅如此，未來的元宇宙及Web 3.0網路世界中，線上各種消費以及支付行為，都會為數位支付生態系相關產業鏈及公司，帶來顯著貢獻，更加大未來商機。