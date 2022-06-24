墨西哥央行周四將利率調升創紀錄的75個基點（3碼）至7.75％，寫下連續9次升息，表示若在壓抑通膨的需求下，未來可能再度上調利率。
墨西哥周四稍早公布，截至6月中的一年期間，通膨率高達7.88％，是該國央行設定3％目標的逾兩倍。
墨國央行在會後聲明指出，針對下一次的政策決議，理事會傾向持續調升利率，倘若情況有需要，將評估採取相同力度的措施。
決策單位5位理事一致通過升息3碼，此為墨西哥央行自2008年採取通膨目標制以來最大幅度升息。
墨西哥央行周四將利率調升創紀錄的75個基點（3碼）至7.75％，寫下連續9次升息，表示若在壓抑通膨的需求下，未來可能再度上調利率。
墨西哥周四稍早公布，截至6月中的一年期間，通膨率高達7.88％，是該國央行設定3％目標的逾兩倍。
墨國央行在會後聲明指出，針對下一次的政策決議，理事會傾向持續調升利率，倘若情況有需要，將評估採取相同力度的措施。
決策單位5位理事一致通過升息3碼，此為墨西哥央行自2008年採取通膨目標制以來最大幅度升息。
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