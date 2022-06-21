全台房價漲勢兇猛，據最新實價登錄，桃園青埔特區中的「冠德青璞匯」，高樓層12樓戶別，今年3月以總價960萬元易手，每坪以49.1萬元，再超越去年交易最高單價48.2萬元水準，創下中壢區成屋實價新高記錄，同時拿下2022年桃園成屋最高單價王的頭銜。且觀察歷次交易，該戶為2021年11月，以總價639萬元購入，持有短短五個月時間，房屋總價已上漲50.2%

台灣房屋青埔直營店廖國順店長分析，冠德青璞匯是以捷運聯合開發大樓方式，到站就到家的優點，鄰近機捷A19站，只要下樓即能滿足生活採買與休閒娛樂，對於外食族或是商務客來說相當方便，社區坪數從19坪、24坪、39坪到43坪大小都有，室內格局方正、採光佳，高樓層具有無敵視野景觀好，成為買家願意買單的因素。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，同社區有多件易手，獲利了結，至於青埔地區同樣一房一廳一衛住宅型態的指標建案，尚有春德路上的「新潤A18」，今年2月以總價740萬元出售，換算單價在每坪44.3萬元，當時2019年4月以575萬元購入，亦有百來萬獲利，同時登上該社區最高單價寶座！

江怡慧指出，從5年以上中古大樓交易房價窺見，近五年平均房價來看，成屋市場今年再創新成交高價，從2018年均價每坪18.8萬元的行情，逐年上漲，19.6萬元、2020年突破2字頭，今年第一季一舉站上3字頭，此外，現階段預售屋開價至少站上4字頭以上、甚至挑戰6字頭。反映市場資金充沛、青埔房價天花板依舊向上突破，足見購屋者對於桃園青埔房市仍保持長線看好。