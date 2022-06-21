台新金控董事會13日決議的己種交換特別股增資基準日為6月13日，21日補充公告發行價格訂每股17.65元。

台新金控向主管機關申報己種交換特別股的生效日為5月31日，13日董事會決議追補發行日期為6月13日，21日再補充公告發行總金額為52.95億元，發行股數3億股，發行價格每股17.65元。

台新金控這次己種特別股無到期日，年利率3.7％，即10年期IRS1.3％加2.4％，按每股發行價格計算。