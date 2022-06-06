金融股早盤由台新金(2887)和新光金(2888)領漲，台新金控董事會日前決議啟動與新光金控合併的可行性評估，將成立合併研究委員會，並設立合併研究小組，採取積極正面的態度，進行合併可行性的評估。台新金認為，台新和新光同樣系出新光集團，比起其他金控，一定會是最適合的對象。法人認為，新光金與台新金股東結構相近，且一直是泛新光集團的關係，有利於合併研議的「直接對話」，更能順暢溝通。

台新金與新光金合併的總資產，接近7.38兆元，直接超越中信金(2891)成為國內第三大金控，僅次於國泰金(2882)、富邦金(2881)；兩公司旗下的台新銀與新光銀合併總資產逾3.45兆元，成為國內第八大銀行。

台新金在2日申報轉讓逾136萬張彰銀持股（近13％），轉讓方式包括兩大部分，一般交易有10萬4,885張，鉅額逐筆交易125萬8,628張。對此，財政部也將號召公股行庫及民營壽險合力承接。市場解讀，這象徵台新與財部上演大和解，雙方官司也可望就此終結。台新金去年以來按合併人壽時的承諾，要在六年內出清彰銀持股，目前進行第二階段處分，即發行己種記名式交換特別股，發行總股數3億股。依2日的申讓公告，未來完成後，台新持有彰銀股權，將從目前214萬267張（約20.41％）減至77萬6,753張，已剩7.41％。