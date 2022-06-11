「2022THC台灣爬山挑戰賽金門站富豪觀光旅遊盃」今天上午在后湖海濵公園開跑，數十輛高級跑車在車手的駕馭下，馳騁在金門風光明媚的賽道上，縣府觀光處期待這項地區首辦的競賽讓金門觀光更加多樣化，也吸引更多年輕旅遊人口登島攬勝。

這項在地方上首見，讓不少鄉親感到新奇的比賽，並未如預期吸引民眾到場，原因可能是國內疫情持續不斷，連金門每日也平均有百例確診，讓人擔心會群聚感染。但現場直播實況倒是吸引許多人觀賽，仍具有相當的吸引力。

縣府說明，觀光處只在相關行政作業給予協助，配合經費支出約30萬元而已，但主辦單位要邀集車手跨海來到，加上叫價數百元至上千萬元的車輛海運過來，也需要一大筆花費，對活絡地方相關產業包括交通、旅宿和餐飲在內，評估都會有一些助益。

縣府觀光處長丁健剛應邀揮旗起跑，也親自坐上跑車，以副駕身分體驗呼嘯馳騁馬路的速度感。主辦單位希望明年仍可再跨海舉辦，縣府也期待成為金門旅遊的新亮點。

由於后湖海濵公園位於金門機場禁航區內，嚴禁空拍機升空，金門民航站也派遣飛安巡邏車到場監控，讓賽事在安全的環境條件下平順進行。