和康生(1783)醫材產品拿到3國上市許可，今日股價開高走高飆上漲停板44.85元，雖未能鎖住，漲幅仍超過9%。

和康生膠原蛋白與玻尿酸國際化醫材近期已新取得印尼、馬來西亞、及印度上市許可證，營運再添新的成長動能。

和康生在整體歐洲市場進展則是成功與土耳其大型醫材通路合作，於歐洲市場上市和康關節注射劑，雙方簽訂長期合約，擴大經銷網絡。土耳其位於歐亞非交界，一直是全球品牌運籌進軍歐亞洲市場的重要據點，和康與位於土耳其首都伊斯坦堡的大型醫材通路業者展開合作，該客戶以原本擁有成熟PRP自體血小板增生療法技術，透過和康高品質玻尿酸關節注射劑與和康研發之保健食品，將提供歐洲及鄰近國家全方位關節照護與輔助再生醫療。

和康加入大江的生物整合設計商社架構後，靈活運用大江全球63國通路，積極進攻國際市場，今年於中東市場預計再陸續取得沙烏地阿拉伯、埃及、及阿拉伯聯合大公國醫材許可證，預期2023年正式出口至中東三大市場，明年全球再添至少3個出口國。