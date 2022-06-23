台中市府與朝陽科大非破壞檢測研發中心合作，運用透地雷達檢視道路是否被掏空，確保用路人安全。(朝陽科大提供)

為帶動研發與產學績效、培育跨領域整合人才，朝陽科大透過重點特色計畫培植校級研究中心，成果豐碩。其中，因應物聯網、大數據分析與人工智慧深度學習的發展趨勢成立的「A2I智慧產業技術研發中心」，將傳統產業逐步導向自動化與智慧化，提供自動化光學檢測與智慧影像辨識服務，協助產業解決問題，強化產業競爭力。

另外，朝陽科大應用化學系的健康農糧中心設有「費洛蒙中心」、「亞洲穀物檢驗中心」及「農產加工驗證中心」。2008年成立的「費洛蒙中心」，先後與中研院、農委會、科技部及教育部等單位合作，將昆蟲費洛蒙生物製劑應用於害蟲防治，減少使用殺蟲劑，進而推動綠色農業永續經營、落實環境友善理念。

近年來人們關切食品安全，2007年成立的「亞洲穀物檢驗中心」，檢測黴菌毒素，迄今已提供亞洲9個國家地區數萬件檢測服務，其累積檢測量是世界前三大。該中心設置專業研發人力及精密的層析質譜儀等尖端設備，且獲得全國認證基金會（TAF）認證，可接受機構委託檢測黴菌毒素及381項農藥殘留，為食安把關。而為落實農產品溯源標章，朝陽於2016年通過TAF認證，成立「農產加工驗證中心」，提供農產及農產加工品的有機驗證服務，並於2022年起提供農產品產銷履歷驗證項目，配合國家食安政策的推動。

面對疫情衝擊與全球大環境改變，不少企業兼顧經濟與環境保護時面臨壓力，朝陽科大環境工程與管理系「環境資源永續再利用研發中心」，能協助廠商監控產品二氧化碳排放量，具備多項國際TAF環境檢測認證項目，提供包括廢棄物、土壤及水質等檢測服務，以及環境教育服務，並針對國際減碳趨勢與綠色能源提出解決方案，滿足企業碳足跡、碳盤查、環境永續政策等需求，朝向淨零碳排永續發展。

此外，朝陽營建工程系「非破壞檢測研發中心」多年來致力發展非破壞檢測技術及其應用、非破壞檢測課程開發與規劃設計，在學術界及實務界建立無可取代的特色，不但於921大地震與88風災，利用專業儀器協助政府單位勘災，近年來更與台中市政府建設局合作，使用透地雷達檢測儀器，偵測地層是否有孔隙、管線溝渠等危安因子，確保用路人行車安全，深獲各界肯定。非破壞檢測研發中心擁有國內最完整的土木構造非破壞檢測儀器，更投入研發應力波檢測、熱影像與光學影像分析、三維點雲建模技術，結合無人飛行載具研發自動化非破壞檢測技術，以及多種檢測結果融合技術，可診斷坡地防災與土木結構健康等，並掌握相關檢測關鍵技術可嫁接於古蹟、歷史建築結構體檢測，是中心發展另一領域專長與重點特色。