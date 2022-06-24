工業電腦廠安勤（3479）受惠美國市場復甦動能強勁，博弈、零售及投票機三大業務接單暢旺，訂單能見度已達明年。且隨缺料情況略有緩解、產能回歸正常，進一步挹注成長動能。法人預估，第二季營收逐月走高，下半年維持高檔水準，全年營收創高可期。

安勤24日召開股東會，通過去年財報及盈餘分派案，將配息2.6元，換算殖利率約4.7％，27日除息。展望後市，由於美國市場需求爆發，公司接單滿手，為填補先前中國大陸封控及本土疫情爆發產能影響，5月起已啟動三班制加班，6月衝刺出貨，積極消化訂單。

對於下半年營運表現，安勤第三季缺料問題將有望進一步緩解，推升博弈、零售專案出貨動能；另投票機部分，今年陸續供貨給美一線客戶，在手訂單規模超越2020年，預料明年將有更大合作機會。

安勤表示，就地區別來看，今年以來受惠美國市場復甦力道強勁，除了遞延已久的博弈、零售需求之外，包括醫療、工控、交通都有見到拉貨轉強的現象，每月接案都傳出捷報。而日本布局進入成熟收割期，醫療、工控表現強勁，今年業績也會繳出不錯成績單；中國大陸市場第二季雖因封控、清零影響，但預估下半年就可望回溫，各領域營收貢獻絕對金額可望全面成長。

安勤今年首季EPS 1.49元，前五月營收28.51億元，年增55.83％。法人推估，公司第二季業績將維持高檔水準，獲利有望優於首季，下半年缺料情況緩解，以及拉貨動能強勁，有助毛利率向上突破25％，在營收規模擴增情況下，全年將重返6元以上水準。

另外，安勤攜手元太合攻電子紙商用版圖，跨入四色、全彩電子紙應用市場，開發兩項新產品，除了在醫療領域已成功量產落地外，挾帶公司客制化、機構件整合能力，更可望跨入公共建設、交通、零售等市場。法人看好，在ESG節能趨勢下，市場滲透率可望快速提升，預料將成為增添安勤營運新成長動能。